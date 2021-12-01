ليبيا – اعتبر القيادي في مدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لـ “عملية البنيان المرصوص” التابعة لرئاسي الوفاق أحمد الروياتي أن العديد من المرشحين لديهم طموح، وليس لديهم دراية سياسية كبيرة، بالتالي يريدون الانخراط في العملية وتجربة حظوظهم.

الروياتي قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن العملية تاريخية بالنسبة للكثيرين، وهناك العديد من التيارات دفعت بمن يمثلها بدرجة أو بأخرى حتى لا تخرج من المشهد وحكم السلطة في قادم الأيام.

ورأى أن الإشكالية في ليبيا هي تلك التيارات التي تبحث عن عرقلة الانتخابات، وهي إن كانت تتغنى أنها تريد أن تحميها والبعض منها مترشح للانتخابات متى ما يرون أن حظوظهم ارتفعت يدافعون عنها، ومتى ما رأوا أن حظوظهم انخفضت يبحثون عن عرقلتها بأي شكل، ومن في السلطة هم أكبر من يريدون العرقلة؛ لأن لديهم أدوات العرقلة ويحاولون تدميرها بأي شكل كان إذا ما ابتعدوا عن حظوظهم في الوصول لهذه السلطة عبر لانتخابات.

وأفاد أنه أحيانًا عملية الطعن والاستبعاد وهذه الإجراءات تكون نوع من التسويق إذا ما استطاع أن يستغلها المترشح، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية ليست صندوقًا فقط وتسجيل أسماء، ومن بعد ذلك الذهاب للصندوق، ومن حق المفوضية أن تستبعد شخصيات وتم ذلك بالفعل؛ لأنها لا يتوافر فيها اشتراطات معينة.

كما نوّه إلى أن المرحلة الحالية هي الأصعب والأكثر تعقيدًا، وهي مرحلة الاستبعاد والطعون والنظر فيها، وعلى الليبيين الوعي والتدرب على العملية الانتخابية، معتبرًا أن الإشكال هو في التصعيد الحاصل من بعض الشخصيات الذين يؤججون الشارع من حين لآخر ويريدون كل شيء وفق مقاسهم ومصلحتهم الضيقة فقط.

وبشأن ماحصل في سبها علق مؤكدًا على أن ما حصل في سبها انتكاسة جديدة وإشكال جديد في العملية الانتخابية التي تقودها ليبيا لأول مرة على مستوى الرئاسة التي لا شك أنها أحدثت نوعًا من الاحتقان الحاد بين أطراف كثيرة.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ ما قراءتك للمشهد فيما يخص الانتخابات والطعون المقدمة وكثرة المرشحين للانتخابات الرئاسية؟

في تقديري أستغرب من الذين يظنون أن باب الترشح فتح على الغرب، بالتالي سمح للكثيرين من الترشح، وهناك من لديهم رؤية أن هذا الباب مقفل، وبالتالي لم يسمح للكثيرين أن يترشحوا خاصة موضوع التزكيات، وبالتالي الموضوع جدلي وخلافي وفي تقديري الحالة طبيعية جدًا.

96 مترشحًا في دولة عدد سكانها 6 مليون يجب أنا ننسى، وأعتقد الحجم طبيعي وهذه الانتخابات الأولى في ليبيا عبر التاريخ، وبالتالي الكثيرون لديهم طموح وليس لديهم دراية سياسية كبيرة وخلفية عن هذه المنهجية، وبالتالي يريدون الانخراط في العملية وتجربة حظوظهم، هذه عملية أولى في ليبيا وتاريخية بالنسبة للكثيرين، وهناك من يرى أن يسجل حتى اسمه ويعرف أن حظوظه ضعيفة، وهناك انقسام سياسي حاد بالتالي هناك الكثير من التيارات دفعت بمن يمثلها بدرجة أو بأخرى حتى لا تخرج من المشهد وحكم السلطة في قادم الأيام.

في نظري الموضوع ليس بالإشكالية، الإشكالية في نظري اليوم في ليبيا هي تلك التيارات التي تبحث عن عرقلة الانتخابات، وهي إن كانت تتغنى أنها تريد أن تحميها والبعض منها مترشحون للانتخابات! متى ما يرون أن حظوظهم ارتفعت يدافعون عنها ومتى ما رأوا أن حظوظهم انخفضت يبحثون عن عرقلتها بأي شكل، ومن في السلطة هم أكبر من يريدون العرقلة؛ لأن لديهم أدوات العرقلة ويحاولون تدميرها بأي شكل كان إذا ما ابتعدوا عن حظوظهم في الوصول لهذه السلطة عبر لانتخابات.

واليوم الكل يلاحظ ما صدر من وزير الداخلية ووزيرة العدل حول اعترافهم أنهم لن يستطيعوا تأمين الانتخابات، رغم أن هناك حكمًا سيصدر في الغد بخصوص الطعن المقدم من عبد الحميد الدبيبة والذي استأنفه، ولا أعرف هل هذه إشارة أنهم يعرفون أنه سيخرج من المشهد بالتالي استبقوا الأحداث ليقولوا إننا لا نستطيع أن نحمي الانتخابات. سنقول إن العملية ما زالت قائمة وليس ليبيا في لمطلق بل ترعاها دول تبحث بشكل جدي عن حل الصراع الليبي – الليبي، ورمى الكثير من أوراقه في ترتيب الانتخابات بكل الإشكاليات ولا ننسى الإشكال الحاصل في سبها وغلق من مسلحي أحد المترشحين وغلق المحكمة في سبها لمنع مرشح آخر دخل على السلطة في إشكاليات كثيرة وابعد عن المنافسة وأقصد سيف الإسلام.

قضايا وإشكاليات كبيرة تمر في هذه العملية، لكن ما يجب أن يعيه الشارع أنها ربما تكون فرصة أخيرة للشعب الليبي لتداول نوع من الديمقراطية.

س/ تأثير الاستبعاد والعودة من جديد للانتخابات الرئاسية، هل سيؤثر على حظوظ المترشح برأيك؟

لا أعتقد ذلك في بعضها ربما نوع من الدعاية الانتخابية كثيرين وأسمائهم غير مشهورة في العملية الانتخابية وأحيانًا عملية الطعن والاستبعاد، وهذه الإجراءات نوع من التسويق إذا ما استطاع أن يستغلها المترشح، قلت وأعيد: العملية الانتخابية ليست صندوقًا فقط وتسجيل أسماء ومن بعد ذلك الذهاب للصندوق، من حق المفوضية أن تستبعد شخصيات وتم ذلك بالفعل؛ لأنها لا يتوافر فيها اشتراطات معينة وأن ما تم قبوله هو قبول للمسوغات فقط، وبعد ذلك ذهبنا للطعون وبالتالي العملية الانتخابية تمر بعدة مراحل.

نحن اليوم ربما في وجهها الأصعب والأكثر تعقيدًا وهي مرحلة الاستبعاد والطعون والنظر فيها. على الليبيين أن نعي ونتدرب على العملية الانتخابية والإشكال هو في التصعيد الحاصل من بعض الشخصيات التي يؤججون الشارع من حين لآخر ويريدون كل شيء وفق مقاسهم ومصلحتهم الضيقة فقط.

س/ ما تعليقك أن محكمة فرجينيا صادق على اعتراف حفتر بحمل الجنسية الأمريكية، وبالأخص أن حفتر أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية؟

قلناها أنه لا شك بأن المحاكم تعتمد على الأدلة والبراهين، وأن لديها زمنًا معين وهذه الوثيقة تمثل الصفة الرسمية تعتبر، وبالإمكان أن تستعمل كدليل لكن ستبقى إشكالية تقديمها في المحاكم، هل سنعتبر أن زمن الطعون استنفذ؟ هل هناك حل آخر؟ في تقديري نعم، هذا الحل القرار 72 الذي يسمح للمفوضية بالاستبعاد وأعتقد الحق لا يسقط وغير مرتبط بمفهوم زمن الطعن والاستبعاد، بالتالي إذا ما قدمت هذه الوثيقة للمفوضية أن تأخذ بها، وهذا تقديري الشخصي لكن مخاوفي أن اللعبة الانتخابية تمر بمراحل زمنية واشتراطات واضحة، السؤال المهم قضيتنا حول الجنسية ليس حفتر فقط، بل هناك 25 شخصية تدور حولهم شبهات الجنسية لماذا من الصعوبة إثبات هذه الجنسية؟ خاصة على الشخصيات المتنفذة والمعروفة والتي ثبت عليها منذ زمن وتدور الحديث عنها في الشارع الليبي.

س/ بالحديث عما يدور في سبها من إطلاق النار وترهيب القضاة، تم استبدال القضاة بآخرين، وللحظة ليكون هناك شيء يذكر فيما يتعلق بالطعون وما شابه، ما قراءتك؟

لا شك أن ما حصل في سبها انتكاسة جديدة وإشكال جديد في العملية الانتخابية التي تقودها ليبيا لأول مرة على مستوى الرئاسة التي لا شك أنها أحدثت نوعًا من الاحتقان الحاد بين أطراف كثيرة، ونتيجة مخاوف، ولا شك أن هذه الإشكاليات نقولها منذ صدور القانون واعتراض البعض عليها وبدأت تتخذ كثير من القوة السياسية التي لا ترى في الانتخابات نجاحًا لها ولا حظوظ، والتي إن لم ترَ دورًا لها في الانتخابات ستحاول أن تفسدها في إثارة الإشكاليات على الأرض.

سبها منقسمة على ذاتها للأسف الشديد وهناك توجه للسبتمبرين أو الخضر وهناك توجه لفبراير وتوجه للكرامة والسيطرة العسكرية هي للكرامة كما نعرف حفتر، صدر قرار من المفوضية باستبعاد أحد المترشحين الذي قدم أوراقه في سبها وهو سيف القذافي ولديه مؤيدون هناك لا شك، وهذا المرشح لا شك أنه قوي بالنسبة للمرشحين الآخرين ومن ضمنهم حفتر، وأن الأخير حاول أن يمنع استمرار النظر في الاستئناف بأساليب خارجة عن القانون بإقفال المحكمة وتهديد القضاة، الطرف الآخر وقف له بالمرصاد لكن نبقى نقول هل هذه الإشكاليات أقل ضررًا حتى لو تجاوزت القانون من الذهاب للمجهول يوم 24 من ديسمبر أو من إيصال رسائل سيئة للعالم الخارجي أن ليبيا لن تنجح فيها ديمقراطية وحالة الصراع التي من عشر سنوات تحتاج لحسم دولي؟ هل نحن مستعدين لهذا الحل؟.

على المستوى السياسي لا شك أن هناك تغيرًا في 24 من ديسمبر، هناك اجتماع كبير حصل في تركيا بالأمس وهناك رؤيا لمحاولة اللحاق بهذه المخاطر التي تحصل في ليبيا خوفًا من اندلاع حرب، يريدون استباق الأحداث بحل أو خطة “ب” لكن يجب ألا ننسى أن رؤيا الوصاية الكاملة على ليبيا موجودة في الساحة الدولية، ويتم التطرق لها بالإضافة لنظرية تقسيم ليبيا، بالتالي كل الاحتمالات موجودة على الطاولة الدولية ما بعد 24 ديسمبر.