ليبيا – تباحث وزير الصحة علي الزناتي مع رئيس النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، ورؤساء نقابات المهن الطبية المساعدة بالمناطق، حول تفعيل التأمين الصحي للعناصر الوطنية، وتحسين المرتبات.

المجتمعون ناقشو بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عددًا من القرارات المتعلقة بمنتسبي النقابة.

بدوره، استعرض رئيس النقابة المشاكل والمعوقات التي تواجه العناصر الطبية المساعدة.

وعلى نحو متصل، عبّر الوزير عن دعمه الكامل لعمل النقابة ومنتسبيها.

من جانبه، أعرب رئيس النقابة عن شكره وامتنانه للجهود التي يبذلها السيد الوزير لدعم القطاع الصحي.