ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

مفوضية الانتخابات قالت عبر مكتبها الإعلامي: إن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وللوقوف على آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقًا للتطورات السياسية المستجدة محليًا ودوليًا، والمراحل أنجزتها المفوضية لتنفيذ الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر.

من جانبه، أكد ساباديل على أن الدعم الدولي مستمر وصولًا لتحقق تطلعات الليبيين والليبيات في إرساء دعائم دولتهم الديمقراطية، سبيلها إلى ذلك إيمانهم بالتغير السلمي واحتكامهم لصناديق الاقتراع.

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