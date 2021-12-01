ليبيا- استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وذلك بمقر المفوضية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات مستجدات العملية الانتخابية والتسارع في وتيرة المراحل التنفيذية باقتراب يوم 24 ديسمبر، واهتمام المجتمع الدولي بالتقدم المنجز على هذا الصعيد.

بدوره، أكد كوبيتش على تجديد دعم المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة، للخطوات التي قطعتها المفوضية باتجاه مرحلة الاقتراع، مشددًا على التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.