سوريا – صرفت مديرية الزراعة في محافظة اللاذقية 255. 5 مليار ليرة سورية كدفعة تعويضات ثانية للمزارعين المتضررين من الحرائق التي حدثت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.

وكشف مدير الزراعة المهندس باسم دوبا، في تصريح لوكالة “سانا” أن عدد المستفيدين الذين استلموا تعويضاتهم حتى الآن بلغ 16465 مزارعا موزعين على 111 قرية في مختلف مناطق المحافظة.

وأشار إلى أن المديرية تنهي عمليات صرف تعويضات الدفعة الثانية البالغة نحو 6.405 مليار ليرة سورية آخر الأسبوع الحالي.

وقال مدير الزراعة، إن قيمة تعويضات الدفعة الثانية تعادل نسبة 25 بالمئة من إجمالي التعويضات، حيث تم صرف ما قيمته 50 بالمئة منها العام الماضي، على أن يتم صرف باقي التعويضات العام القادم.

3525 ليرة سورية=1 دولار

المصدر: “سانا”