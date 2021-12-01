ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الانتخابات على الأبواب، والمشاركة فيها سواء بالترشح أو الانتخاب ولاء للوطن.

العباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “التحية والتقدير لمن كان ولاؤه للوطن، وعقد العزم على المشاركة في العرس الانتخابي ناخبًا أو مرشحًا، دع الصندوق يفرز من يشاء وليتقدم للترشح من يشاء، فأنت من ينتخب من يشاء ومشاركتك ستكون للوطن ولاء”.

وأكد على أن الانتخابات عمل مدني يؤكد حرية الإرادة والتداول السلمي على السلطة.

وتابع: “مشاركتك دليل ثقافتك وتفاعلك المدني ورقيك الحضاري، إنه واجب وطني يتيح مشاركة الجميع في تقرير مصيرهم والارتقاء ببلادهم”.