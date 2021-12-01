ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الثلاثاء رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، بحضور عضو مجلس النواب سالم قنان، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم قطاع الكهرباء.

العبدلي أطلع اللافي بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على سير العمل بمختلف محطات وفروع الشركة، وكذلك المشروعات الكهربائية والطاقة التي يجري تنفيذها، من أجل تحسين وضع الشبكة الكهربائية.

وقدم العبدلي توضيحًا عن سير العمل بمحطات طبرق، ومصراتة، وطرابلس، التي يجري استكمالها.

من جانبه، أشاد اللافي بالمجهودات المبذولة من مجلس ادارة الشركة والموظفين، في سبيل تحسين جودة خدمات الكهرباء في مختلف مدن ومناطق ليبيا، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال كل المشاريع المتعلقة بهذا القطاع الحساس، من أجل تفادي ساعات العجز الطويلة أثناء فترات الذروة الصيفية والشتوية، والتي أثقلت كاهل المواطنين خلال السنوات السابقة.