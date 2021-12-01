ليبيا – وصف رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة الوضع الوبائي بـ”المستقر”، مشيرًا إلى أن حالات الدخول إلى مراكز العزل تتراوح بين 8 و10 حالات يوميًا في المنطقة الشرقية كافة.

العيضة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء قال: إن نسبة الإقبال على التطعيمات كبيرة، وقد تحسنت كثيرًا، خاصة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة.

وأكد أن الأوكسجين واللقاحات متوفرة، لكن غرف ومراكز العزل تفتقر لبعض النواقص، لافتًا إلى أن الكوادر الطبية والطبية المساعدة تحتاج إلى دعم، وتوفير رواتبهم المتأخرة، وتحسين دخلهم، مؤكدا أن الوزارة لم تتسلّم ميزانيتها.

العيضة توقع الدخول في موجة رابعة، قائلًا: “فنحن الآن في تخوف من المتحور الجديد أوميكرون، وندعو الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على المنافذ البرية والجوية”.