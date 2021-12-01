ليبيا- شدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة المضي في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر.

موقف الكوني جاء بحسب بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش وفيه نبه لأهمية العمل على تدليل كل الصعاب أمام المترشحين للانتخابات لتسير العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف يضمن حقوق الجميع.

وثمن الكوني جهود البعثة الأممية في دعم العملية السياسية في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي لتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي في وقت يمثل فيه استمرار كوبيش في مهامه خلال الفترة القادمة أمر داعم لجهود حل الأزمة الليبية مشدا في ذات الوقت بقرار الاتحاد الأوروبي بإرسال مراقبين للانتخابات.

وأضاف الكوني إن هذا القرار يضاعف من فرص نجاح هذا الاستحقاق الوطني التاريخي مبينا إن جهود لجنة الـ10 العسكرية المشتركة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا هي محط تقدير لا سيما مع استمرار المشاورات مع دول الجوار للتنسيق بهدف إنجاح هذا الملف.

بدوره قدم كوبيتش للكوني تصورا عن إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الذي تدعم دوله إجراء الانتخابات في موعدها تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي في عبور المرحلة الانتقالية نحو السلام والاستقرار الدائم مع ترحيب المجلس بعمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة لتنفيذ انسحاب تدريجي ومتزامن للمرتزقة والقوات الأجنبية.