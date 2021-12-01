ليبيا- شدد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن ذلك جاء خلال لقاء جمعه برئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي وعضو مجلس النواب سالم قنان لمناقشة واقع قطاع الكهرباء وفيه نبه اللافي لأهمية تفادي ساعات العجز الطويلة في الذروة الصيفية والشتوية لأنها أثقلت كاهل المواطنين.

وقدم العبدلي تصورا إلى اللافي بشأن خطوات سير العمل بمختلف محطات وفروع الشركة والمشروعات الكهربائية التي يجري تنفيذها لتحسين وضع شبكة الكهرباء فضلا عن الأداء العام في محطات طبرق ومصراتة وطرابلس التي يجري استكمالها.