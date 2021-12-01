ليبيا – أصدرت حملة المترشح الرئاسي سليمان البيوضي بيانًا بشأن واقعة التهديد بالقتل جاء فيه: “في الوقت الذي يستعد فيه أبناء الأمة الليبية لاستكمال المسار السلمي والذهاب موحدين نحو صناديق الاقتراع، من أجل ليبيا ومستقبلها ولتعود الشرعية الوطنية، من خلال أجسام منتخبة معترف بها تحقق الوحدة وتعيد الحياة لطبيعتها”.

البيان تضمن بحسب المكتب الاعلامي التابع له”وفي ظل الممارسة السياسية التي يكفلها القانون والدستور، فقد استكمل مرشحنا أوراقه الرسمية وكان اسمه من بين المقبولين للتنافس على شغل منصب رئيس الدولة، ومن ضمن الأسماء الأولية المعلنة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونحن بانتظار القوائم النهائية لتدشين الحملة الرئاسية، إلا أن هناك من قام بتهديد المرشح الرئاسي وفريقه السياسي بالقتل بشكل واضح وصريح كعقوبة ملزمة تبيح قتل المفسدين –كما وصفها– صاحب التهديد”.

وتابع: “وحفاظًا على المسار السلمي وتمسكًا به كخيار وطني واستراتيجي، فإن الحملة ستبادر باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الواقعة وفتح تحقيق حولها من قبل الجهات الضبطية المختصة لمعرفة الدوافع الحقيقية ومن يقف خلف هذا التهديد، وسيتم إبلاغ أصحاب المصلحة والقوى الملتزمة بإنجاز انتخابات حرة ونزيهة بموعدها في ديسمبر 2021 بتفاصيل الواقعة”.

وأعلنت الحملة هذا البيان للرأي العام المحلي والدولي لتؤكد مضيها قدمًا نحو هذا الاستحقاق الوطني، وأنها لن تتراجع قيد أنملة عن خيارها السلمي، وأن مرشحها ملتزم بتعهداته للأمة الليبية ومستمر في خياره ويجدد الدعوة لليبيات والليبيين، بأن يصوتوا لأنفسهم في اللحظة الحاسمة، فقد آن الأوان لليبيا جديدة.