ليبيا – أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن اليوم الأربعاء هو آخر أيام المدة المحددة لاستلام بطاقة الناخب.

المفوضية هنأت في بيان لها من بادروا باستلام بطاقاتهم، وثمنت كل الجهود المبذولة من قبل العاملين في مراكز التوزيع، وشركائها في إنجاز العملية الانتخابية الذين تضافرت جهودهم من أجل تسليم بطاقة الناخب في انسب الظروف.

وأهابت بالمواطنين أن يعوا أهمية استلامهم لبطاقاتهم الانتخابية، فبدونها لن يستطيعوا المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر.

كما أكدت أن هذه الوثيقة الرسمية تحفظ هذا الحق في كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، فبوجود QR تصبح هذه البطاقة دائمة ومتضمنة لكل معلومات الناخب الشخصية.