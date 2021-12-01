ليبيا – أكد رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض احترامه لأحكام القضاء الليبي التي صدرت اليوم الأربعاء، صونًا لمبدأ احترام القضاء والقانون الليبي وللعملية الانتخابية التي تنظمها مفوضية الانتخابات باقتدار.

النايض وبحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لتكتل إحياء ليبيا قال: نحترم أحكام القضاء الليبي الصادرة مع قناعتنا الجازمة بما جاء في طعننا من نقاط، ولا سيما فيما يتعلق بنكث العهود التي حرم الله نكثها، في إشارة إلى الطعن المقدم ضد ترشح عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

وأعرب النايض عن تمنيه بأن ينصف القضاء الليبي سيف الإسلام القذافي بالنظر الموضوعي في استئنافه، رغم كل التشويش على محكمة سبها.