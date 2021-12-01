وتابع: “ليبيا لديها فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر.. تحت هذا العنوان اجتمعت القوى الدولية والفاعلة في الملف الليبي، والانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من المأزق والأزمة الحالية”.

وأكد على أن ما يتعلق بعملية الاعتراف بما يفرزه الصندوق الانتخابي يعد المطلب الأهم من المجتمع الدولي.

كما أعرب عن تخوفه من تراجع المجتمع الدولي وقيامه بمهادنات مع المعرقلين للانتخابات إذا وجدت، وتابع أن الليبيين ينتظرون عودة بلادهم إلى الاستقرار واعتمادهم، فالمجتمع الدولي مطالب بوجود خطة واضحة المعالم، ولكن كل ما يحدث حتى الآن عبارة عن تحذيرات فقط بدون تفاصيل، متسائلًا: كيف سينفذ المجتمع الدولي العقوبات وما هي الآلية؟