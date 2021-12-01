بوتين: لم أقرر بعد فيما إذا كنت سأترشح لولاية جديدة عام 2024

بوتين: لم أقرر بعد فيما إذا كنت سأترشح لولاية جديدة عام 2024

موسكو – أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تمتعه بحق الترشح لولاية رئاسية جديدة بحد ذاته يضمن استقرار الوضع في روسيا.

وخلال المنتدى الاستثماري “روسيا تنادي” امس الثلاثاء، قال بوتين ردا على سؤال عما إذا كان يخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما هي الأهداف التي يريد أن تحققها بلاده، قال: “أعتقد أن إعادة انتخابي ليس هدفا بالنسبة لروسيا”.

وأكد بوتين أن الدستور الروسي يمنحه حق الترشح لولاية رئاسية جديدة، مضيفا: “لم أقرر بعد إذا ما كنت سأفعل ذلك أم لا. لكن وجود هذا الحق بحد ذاته يضمن استقرار الوضع السياسي الداخلي”.

المصدر: “نوفوستي”