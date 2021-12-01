روسيا – أعطى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تقييما لوضع الاقتصاد العالمي في ظل ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد “أوميكرون”، التي أثرت بشكل سلبي على الأسواق.

وقال الرئيس الروسي، في كلمة في المنتدى الاستثماري “روسيا تنادي” امس إن “وباء الفيروس التاجي في بؤرة الاهتمام العام لما يقرب من عامين، ولا يمكن فعل أي شيء حياله، وتأثيره على الاستثمار والأعمال وعلاقات التعاون كبير جدا، فهو يؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله”.

وأضاف أن “الاقتصاد يتعافى تدريجيا، لكن وتيرة هذا الانتعاش أصبحت موضع شك مرة أخرى، والسبب معروف للجميع وهو موجة جديدة من سلالة جديدة من فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن مختلف حكومات العالم ستضطر إلى فرض قيود جديدة بسبب النسخة الجديدة من فيروس كورونا (أوميكرون)، مشددا على ضرورة الاستعداد لأي تغيير في سلالات فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أهمية الحفاظ على الاستعداد لنظام الرعاية الصحية، بما في ذلك إمدادات الأدوية والأكسجين ومخزون الأسرة واستخدام بروتوكولات العلاج الأكثر فعالية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الروسي، قال الرئيس بوتين إنه على الرغم من الجائحة يلاحظ ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي في روسيا وتراجع في معدل البطالة.

وأضاف، أن روسيا تمكنت من الوصول إلى مستوى ما قبل الوباء في أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن ينمو في 2021 بنسبة 4.6%.

وانطلق اليوم الثلاثاء، في موسكو المنتدى الاستثماري “روسيا تنادي”، الذي ينظمه مصرف “في تي بي” الروسي، بمشاركة واسعة لساسة ورجال أعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: تاس