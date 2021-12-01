ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز محمد عون أمس الثلاثاء سلمان صبار رئيس الصناديق الاستثمارية بدولة الكويت، بحضور فتحي ميلود أبو شعراية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الزراعي، وخالد بن عثمان رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة.

صبار أعرب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز عن رغبة بلاده في الاستثمار ودعم مختلف المشاريع في دولة ليبيا.

في المقابل، أعطى الوزير نبذة عن دور وزارة النفط والغاز، ومخططاتها المستقبلية، وتحدث عن إمكانيات دولة ليبيا الكبيرة في مختلف النشاطات الاقتصادية، ومجالات الطاقات المتجددة، مؤكدًا أن حكومة الوحدة تشجع الاستثمار العربي بنوعيه العام والخاص للاستثمار في ليبيا وتوليه أهمية بالغة.