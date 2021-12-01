ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب إن من المفارقات العجيبة والغريبة أن يخرج وزير الداخلية بحكومة الوحدة مازن التيجاني بسبب استبعاد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من السباق الانتخابي، بعد أن أعلن في وقت سابق استعداد وزارته لتأمين الانتخابات ليعلن العكس تمامًا، ويطالب بتأجيل إجراء الإنتخابات بسبب الظروف الأمنية.

مغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء أضاف: “يا سيادة الوزير لو بررت طلب التأجيل بسبب تواجد قوات تركية تحتل مطار معيتيقة أو بسبب تواجد كبير لآلاف المرتزقة في طرابلس لأجبرنا أنفسنا على تصديق ما تدعي، لكن بهذا الشكل لن نقبل”.

وتابع مغيب: “وليكن في علمك أن الانتخابات سوف تكون في موعدها وأن هنالك من هو قادر على تأمينها سوف تعرفه في الوقت المناسب”.