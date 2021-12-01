قطر – حقق المنتخب المصري فوزا صعبا على نظيره اللبناني 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب بكرة القدم “قطر 2021”.

ويدين منتخب “الفراعنة” بالفضل في الفوز لنجمه محمد مجدي أفشة الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني على جدول ترتيب فرق المجموعة الرابعة متخلفا بفارق الأهداف عن المتصدر المنتخب الجزائري الذي حقق فوزا عريضا في وقت سابق اليوم برباعية نظيفة على نظيره السوداني متذيل الترتيب.

في المقابل، بقي رصيد المنتخب اللبناني خاليا من النقاط في المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة الرابعة.

المصدر: RT