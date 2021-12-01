ليبيا – كشفت وكالة أنباء رويترز عن دراسة شركل “شل” النفطية البريطانية العودة إلى ليبيا بخطة لتطوير حقول جديدة وبنية تحتية للنفط والغاز والطاقة الشمسية.

ووفقا لما ورد في الوكالة وطالعته صحيفة المرصد تتضمن الخطة اندفاعة جديدة نادرة من الشركة فيما تسعى لخفض الاستثمارات في الوقود الأحفوري وتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لأن “شل” تحتاج لبعض المشاريع الجديدة للحفاظ على الإنتاج.

وأضافت الوكالة إن هذا كله يأتي في وقت تهبط فيه الاحتياطيات في حقول النفط والغاز القائمة بوتيرة سريعة بعد سنوات من تباطؤ نشاط الحفر مؤكدة إن الخطة تم مناقشتها مع مؤسسة النفط في طرابلس وستقوم “شل” بموجبها باستكشاف حقول جديدة للنفط والغاز في مناطق بحوضي سرت وغدامس وحوض بحري.

وتابعت الوكالة إن “شل” اقترحت إعادة تطوير حقول بالمنطقة إن سي-17 في حوض مرزوق وحقول جديدة فضلا عن الشروع بمشروع للطاقة الشمسية جنوبي حوض سرت لخفض إنتاج النفط بما يصل الى2 % سنويا بحلول 2030 وزيادة الاستثمار في الموارد المتجددة والتكنولوجيات المنخفضة الكربون.