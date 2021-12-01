مصر – عبر الرياضي المصري محمود أيوب عن مدى سعادته بكسر 17 رقما قياسيا بموسوعة غينيس للأرقام القياسية في رياضة الضغط على يد واحدة، والضغط على 5 أصابع والضغط على اليد المقلوبة.

أيوب البالغ 25 عاما من أبناء محافظة الوادي الجديد في مصر قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين: “أول رقم قياسي حققته في 2018 وكان عمري 22 سنة وكنت أعتقد أن موسوعة غينيس دي للناس الخارقين لكن قدمت طلب للموسوعة فتم رفض طلبي لكن قدمت مرة ثانية واتقبلت ودي كانت البداية”.

الرياضي المصري أضاف قائلا: “الضغط بايد واحدة أو صباع واحد كان تحدي بالنسبة لي أنا أصلا كنت كسرت رقم قياسي من قبل بدراعيني الاتنين وصباعيني الاتنين، وبعدها قررت اني اكسر هذا الرقم وحققت رقم قياسي جديد. كسر الرقم في موسوعة غينيس ليس بالصعب زي ما الناس متخيله هو اهم شي انك تدرب كتير جدا. وانا استطعت تحقيق كل هذه الأرقام بعد تدريبات كبيرة جدا”.

البطل المصري يسعى خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية بالموسوعة العالمية ليرفع اسم بلده عاليا.

المصدر : RT