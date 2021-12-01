العراق – بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، امس مع نائب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، تخفيف التوترات ودعم الحوار في المنطقة.

وذكر بيان للرئاسة العراقية خلال استقبال الرئيس العراقي المبعوث الروسي ببغداد، أن “صالح أكد ضرورة دعم الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات، واستقرار العراق عنصر لا غنى عنه لأمن كل المنطقة”.

وأضاف، أن “بوغدانوف نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صالح، فيما حمل رئيس الجمهورية المبعوث الروسي تحياته إلى بوتين”.

وبحسب البيان، فإن “اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيزها في المجالات كافة، والتعاون في مجال الأمن والدفاع، واستعراض التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، بما يعود بالمنفعة لكلا البلدين والشعبين، والإشارة إلى أعمال اللجنة العراقية الروسية المشتركة، ومتابعة توقيع الاتفاقيات والتفاهمات التي تتوصل إليها”

كما بحث اللقاء التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس العراقي صالح ضرورة الحفاظ على الحوار والتلاقي في قضايا المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها، والعمل المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والاقتصاد والمناخ.

وقال صالح بحسب البيان، إن “العراق ينطلق من علاقات متوازنة تدعم أمن واستقرار المنطقة المرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار العراق وسيادته، وإعادته لدوره المحوري الفاعل، والانطلاق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية”.

من جانبه أكد بوغدانوف، دعم بلاده لأمن واستقرار وسيادة العراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أشاد بالدور الإيجابي الذي يلعبه العراق على الساحة الإقليمية، وفقا للبيان.

وأجرى مبعوث الرئيس الروسي خلال زيارة له إلى بغداد لقاءا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أيضا.

المصدر: RT