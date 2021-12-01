روسيا – حث عالم الأوبئة، العضو في الأكاديمية الروسية للعلوم، غينادي أونيشينكو، على عدم الذعر بسبب سلالة كورونا الجديدة “أوميكرون”.

ورأى عالم الأوبئة الروسي عدم وجود أسباب للذعر من جراء ظهور سلالة كورونا الجديدة “أوميكرون”، لعدم وجود بيانات حول خطورتها الاستثنائية.

وقال أونيشينكو بها الشأن: “لا داعي للذعر”، لافتا إلى أنه “وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أوميكرون أكثر عدوى، لكن هذا يحدث مع جميع المتغيرات الجديدة للفيروس”.

وشدد العالم الروسي في تصريحه على أنه “حتى الآن، وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، لا يمكن الحديث عن شيء ما خارج عن المألوف.. أما عن حدة التجرثم، أي الخطر، فلحسن الحظ، لا نرى أي شيء جديدا حتى الآن من الأعراض أكثر خطورة”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قررت في وقت سابق عقب اجتماع طارئ، تصنيف النوع الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب إفريقيا على أنه باعث على القلق.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية على السلالة الجديدة (B.1.1.529) اسم “أوميكرون”، وهو اسم حرف من حروف الأبجدية اللاتينية .

إلى ذلك، أعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغمري، عن قلقه من أن خطر “أوميكرون” قد يصبح مشابهًا لفيروس “إيبولا” ومعديًا مثل سلالة “دلتا”.

المصدر: نوفوستي