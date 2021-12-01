ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إنه عندما يحدث تزوير من مرضى النفوس واجب على أي شخص التحرك لحماية الانتخابات؛ لأنه ليس الغرض منها الانتخابات، بل الخروج من المأزق الذي تمر به ليبيا والوصول للتوافق وعدم الاحتراب والدولة المدنية.

عبد العزيز أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: “هذه المهمة، نحن ما نقوم به ليس عملًا موجهًا ضد أحد بل لحماية أنفسنا وأولادنا وكل الليبيين والليبيات”.

وتابع: “لكن عندما نجد أن العملية الانتخابية كما شرحها عماد السايح قال إنها تشريع وقوانين، والتشريعات معيبة بإجماع الأمة الليبية، ومع هذا للأسف قبلنا وفرضوها علينا ومن ثم التنفيذ، لا يعقل أن نعيش في 2021 في عصر التكنولوجيا ونجد أن الانتخابات تزور بهذه الطريقة البدائية التي لم تحدث حتى في إفريقيا”.

كما استطرد : “أولًا ناس غير مسجلة وجدت نفسها مسجلة ومفروض أنك مسجل في 2012 أو 2014 أو تسجل في هذه الانتخابات، وصلني مئات الرسائل بالخصوص وأشخاص من صبراته وجدوا أنفسهم مسجلين في مدرسة مشروع الهضبة، وكل شخص تحدث قصة معه شخصيًا، هذه قضية خطيرة يجب أن تسأل عنها المفوضية ويجب أن تخرج وتقول كيف حصل ذلك وتشرح؟”، بحسب قوله.