ليبيا – التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون أمس الثلاثاء مع مجموعة من ممثلي الشركات التركية، بحضور فتحي ميلود أبو شعرايه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الزراعي، وخالد بن عثمان رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أوجه التعاون بين دولة ليبيا وجمهورية تركيا في مختلف المجالات، خاصة تلك المتعلقة بقطاع النفط والغاز والطاقة.

كما تناول الحاضرون موضوع مساهمة القطاع الخاص في مختلف النشاطات الاقتصادية.

من جهته، أفاد عون بأن وزارة النفط والغاز ترحب بهذه المبادرات للتعاون بين البلدين، مؤكدًا أن وزارة النفط والغاز، ووفق نهج حكومة الوحدة، تشجع كل أوجه التعاون بين الدولتين.

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