كأس العرب.. تعرف على نتائج مباريات اليوم الأول من البطولة وعلى جدول مواجهات اليوم الثاني

كأس العرب.. تعرف على نتائج مباريات اليوم الأول من البطولة وعلى جدول مواجهات اليوم الثاني

قطر – بدأت في قطر امس الثلاثاء النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم “قطر 2021” والتي تستمر لغاية الـ18 من ديسمبر المقبل.

وأقيمت يوم الثلاثاء أول أربع مباريات ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

– في المجموعة الثانية:

تغلبت تونس على موريتانيا بنتيجة 5-1

وفازت الإمارات على سوريا بنتيجة 2-1

ترتيب فرق المجموعة الثانية:

1- تونس برصيد 3 نقاط

2- الإمارات برصيد 3 نقاط

3- سوريا بدون نقاط.

4- موريتانيا بدون نقاط.

– في المجموعة الأولى:

فازت قطر على البحرين بهدف دون مقابل

وتعادل المنتخبان العراقي والعماني بنتيجة 1-1

ترتيب فرق المجموعة الأولى:

1- قطر برصيد 3 نقاط

2- العراق برصيد نقطة واحدة

3- سلطنة عمان برصيد نقطة واحدة

4- البحرين بدون نقاط

جدول مباريات اليوم الثاني (الأول من ديسمبر) من بطولة كأس العرب بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

المجموعة الرابعة:

الجزائر تواجه السودان في تمام الساعة 13:00

مصر تواجه لبنان في تمام الساعة 16:00

المجموعة الثالثة:

المغرب يواجه فلسطين في تمام الساعة 19:00

السعودية تواجه الأردن في تمام الساعة 22:00

ويشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا مقسمة على 4 مجموعات يتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور الثمانية (ربع النهائي).

المصدر: RT