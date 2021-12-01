ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا على قرار محكمة الزاوية القاضي باستبعاد خليفة حفتر من السباق الرئاسي، قائلًا: “إن حفتر سيعمل كل ما بوسعه للوصول إلى السلطة، حتى لو شن حربًا جديدة”.

كرموس زعم في تصريح لموقع “عربي 21” القطري أن حفتر سيعمل كل ما بوسعه للوصول إلى السلطة، وسيقوم بأي عمل من شأنه عرقلة الانتخابات إذا لم يكن جزءًا منها، حتى لو اضطر لإعلان حرب أخرى.

وأضاف: “سبق أن شن حفتر حربًا على طرابلس، عندما أحس أن ملتقى غدامس لن يكون له فيه نصيب، مستبقًا بذلك أي خطوة سياسية يعتمدها السياسيون”، بحسب قوله.

كما اعتبر أن “كل الداعمين لوصول حفتر إلى السلطة عن طريق الخيار العسكري محليًا ودوليًا وصلوا إلى قناعة تامة بأن هذا الخيار لا يمكن من خلاله الوصول إلى مبتغاهم، وبالتالي اتخذوا الخيار الثاني، وهو الوصول عن طريق صناديق الاقتراع”.

وتابع: “فصلت قوانين مجلس النواب على مقاسه (حفتر)، وألزمت الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين بما شابها من فساد دستوري وإجرائي، لكنهم لم يضعوا في اعتبارهم أن هناك قضاء نزيهًا مستقلًا، حتى عن قرارات المجلس الأعلى للقضاء، سيحسم مسألة ترشح من أجرم في حق الليبيين، ومن يخالف القانون بحمل جنسية أخرى، تحول دون تقدمه لهذا المنصب”.