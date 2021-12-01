فيينا – اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مساء أمس الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، وناقش معه استئناف المباحثات النووية في فيينا مع إيران.

وبعد انتهاء الاجتماع، قال يائير لابيد: “بعد سنوات عديدة أصبح موقف إسرائيل مسموعا وحازما”، مشددا على أنه “يجب عدم رفع العقوبات عن ايران”.

وأضاف: “يجب تشديد العقوبات، ويجب أن نفرض على إيران تهديدا عسكريا حقيقيا، لأن هذا فقط سيمنعها من الاستمرار في سباق التسلح النووي”.

وفي تطرقه إلى المباحثات النووية مع طهران في العاصمة النمساوية، أوضح لابيد قائلا: “سباق التسلح لن يتوقف هنا، وسباق التسلح لن يتوقف في مباحثات فيينا، سوية مع رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ومع وزير الدفاع، بيني غانتس، الذي سيسافر إلى واشنطن الأسبوع القادم، وسنستمر بالعمل حتى يفهم العالم التهديد الإيراني بالكامل”.

المصدر: “I24”