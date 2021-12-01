فرنسا – أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيقوم بجولة خليجية يومي الجمعة والسبت يزور خلالها الإمارات وقطر والسعودية ويتوقع أن تتضمن الإعلان عن عدد من العقود.

وسيتم خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها.

وسيصل ماكرون ليل الخميس الجمعة إلى دبي، وسيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن فرنسا “تجمعها شراكة طويلة الأمد” مع الإمارات، مشيرة إلى أن الزيارة “ستسمح بتعزيزها سياسيا واستراتيجيا ودفاعيا وأيضا اقتصاديا وثقافيا”.

وذكرت أن ماكرون سيتوجه بعدها إلى قطر للقاء الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن ينتقل السبت إلى جدة لعقد “لقاء معمق”مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وسيرافق ماكرون في هذه الجولة كل من وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزير الاقتصاد برونو لو مير، ووزيرة الجيوش فلورنس بارلي بالإضافة إلى وزيرة الثقافة ووزير التجارة الخارجية ورؤساء مجموعات فرنسية كبرى.

المصدر: “أ ف ب”