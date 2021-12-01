ليبيا – أعلن مركز مكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم أمس الثلاثاء بتسجيل 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 10 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و130 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 14.2 بالمائة، من أصل 4021 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 2244 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 348230 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 19514حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات 5466 إلى حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1710742، والمطعمين بالجرعة الثانية 666531.