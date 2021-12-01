مصدر: سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على حزمة جديدة من العقوبات على بيلاروس

مصدر: سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على حزمة جديدة من العقوبات على بيلاروس

بروكسل – كشف مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، عن أن الممثلين الدائمين لـ27 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض الحزمة الخامسة من العقوبات ضد السلطات البيلاروسية.

وجاء ذلك بحسب ما كشف مصدر في إحدى الوفود لوكالة “تاس” اليوم. وقال إن “سفراء الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم صباح اليوم وافقوا على الحزمة الخامسة من العقوبات التي تشمل نحو 25 فردا وكيانا قانونيا (في بيلاروس)”.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة على بلاده.

وأشار إلى أن بيلاروس قد توقف تدفق الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا، كرد على توسيع العقوبات الغربية ضد بلاده.

المصدر: تاس