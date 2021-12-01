ليبيا – دعا سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند جميع الأطراف إلى التهدئة وتخفيف التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية التي يقودها الليبيون.

السفير نورلاند وفي تدوينة له نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد أن الولايات المتحدة تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم، منوهًا إلى أنه لن يسمح للجهات المسلحة وخطر العنف بتهديد الانتخابات المرتقبة التي ستبدأ في 24 ديسمبر وتطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم.