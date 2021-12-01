ليبيا- شهدت طرابلس ختام أعمال المؤتمر الـ19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان “الاستثمار في ليبيا فرص واعدة للتنمية والإعمار”.

ووفقا لمتابعات صحيفة المرصد صدر عن المؤتمر الذي شاركت فيه وفود عربية تضم شخصيات وشركات كبرى في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة 7 توصيات مستمدة من النتائج والمقترحات.

وتضمنت التوصيات تعزيز الاستقرار الأمني بما يساهم في تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة التعافى الاقتصادي واستئناف تقديم الخدمات الأساسية وتحسين البيئة الاستثمارية والارتكاز على سياسة الإصلاح والتنمية المستدامة الجديدة وتشجيع الاستثمار.

وبحسب التوصيات يكون الاستثمار في مجال بناء المدن المهدمة والبنى التحتية من الطرق والموانئ والمطارات والرقمنة والطاقة والمياه والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى الصيانة أو إعادة البناء وإعادة تشغيل المصانع الكثيرة المتوقفة واستكمال مشروعات تعطلت بسبب أوضاع سابقة.

واشتملت التوصيات أيضا إفساح مجال أوسع للقطاع الخاص للاستثمار في تنويع الاقتصاد.