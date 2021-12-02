مصر – نشر نادي الزمالك المصري فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الخميس، أعلن خلاله تراجع نجمه أحمد الأحمر عن اعتزاله الدولي وعودته إلى صفوف المنتخب المصري لكرة اليد.

وكان الأحمر قد أعلن الاعتزال دوليا عقب انتهاء مشاركة منتخب “الفراعنة” في أولمبياد “طوكيو 2020”.

وأكد الاتحاد المصري لكرة اليد أنباء عودة الأحمر إلى المنتخب عبر نشر صور للاعب عبر حساب الاتحاد في “تويتر”، مرفقة بعبارة: “أحمد الأحمر يعود لصفوف المنتخب الوطني قبل البطولة الإفريقية لنستكمل معا المسيرة الحافلة بالإنجازات والبطولات”.

المصدر: ZSCOfficial/EHFEGYPT/twitter