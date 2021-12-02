ليبيا – أطلق وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي أول رحلة بحرية سياحية بين ليبيا وتركيا منذ أكثر من 20 عاما بين مينائي مصراتة وإزمير.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تجسيد برنامج حكومة الوحدة الوطنية “عودة الحياة” فيما أكد الشهوبي في كلمة له خلال حفل إطلاق هذه الرحلة أن الحكومة أصدرت التشريعات اللازمة لتخفيض سعر التكلفة لصالح المواطن الراكب.

وتابع الشهوبي إن هذا يأتي لتسهيل فرص التنقل والتمتع بوسيلة النقل البحري بين ليبيا وتركيا مؤكدا إن الحكومة في صدد اتخاذ عدة إجراءات خاصة بالاتفاق مع الحكومات المصرية والتونسية والمغربية لفتح رحلات بحرية سياحية في الفترة القريبة القادمة.