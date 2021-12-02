ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن “الكلمة الفصل هي للقضاء، وطالما قال القضاء كلمته لا يمكن الاعتراض على أحكامه إلا من خلال الطرق القانونية المنصوص عليها في القانون، والتي أعتقد أنها استنفدت بعد غلق باب الطعون رسميًا”.

فحيمة أشار خلال تصريح لموقع “عربي21” أن “الحسم في الجولة الأولى بعيد المنال عن كل المترشحين، وليس فقط عن الدبيبة الذي بلا شك إذا ما جرت الانتخابات فسوف يكون منافسًا لا يستهان به، لكن كلًا من المنافسين له حظوظه التي سيدافع عنها.

وأعتقد أن “حفتر وباشاآغا” على الترتيب سيكونان المنافسين اللذين يجب على الدبيبة أن يخشاهما.

وتابع: “بخصوص عرقلة حفتر للانتخابات أرى أنه لا يملك نية للعرقلة بقدر نيته في المشاركة والدفاع عن حظوظه التي تعتبر من أقوى الحظوظ من بين المترشحين إلى جانب الدبيبة وباشاآغا، وحتى سيف القذافي إن عاد للسباق الرئاسي”