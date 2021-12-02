ليبيا – أكد المترشح الرئاسي سليمان البيوضي أن صناديق الاقتراع هي الوسيلة السلمية الوحيدة لتغيير الوضع القائم، ولا يمكن القبول باستمرار حالة التردي والانحدار، وقد آن الأوان لعبور المستحيل وتحرير ليبيا من الوصاية الدولية (الفصل السابع).

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بانتهاء اليوم سيكون لدينا أكثر من 2.6 مليون ناخبة وناخب استلموا بطاقاتهم الانتخابية”.

وأشار إلى أن ذلك تأكيد على حرص أبناء الأمة الليبية على إجراء الانتخابات ورغبتهم في المشاركة في التغيير، ولا يحق لأي كان أن يحاول مصادرة حقهم الإنساني والديمقراطي.