ليبيا – دعا مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي جميع مرشحي الرئاسة طالبهم فيها إلى تعليق مشاركتهم في الانتخابات والمطالبة بتأجيلها إلى أن يتم تشكيل محكمة من قضاة دوليين محايدين لإعادة النظر في الطعون المقدمة ضد المترشحين.

الدباشي وفي منشور له عبر صفحته الشخصبة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رأى أن الموقف الجماعي هو الوحيد الذي سيضمن مصلحة الوطن والمواطن، ويوقف جشع الطغاة وسراق المال العام، وينتج عنه انتخابات نزيهة وحكم رشيد.

وأضاف: “هدفنا جميعًا ومسؤوليتنا اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتتساوى فيها الفرص أمام جميع المرشحين، ولذلك في ضوء الاستخدام الواضح لمؤسسات الدولة وأموالها في دعم أحد المرشحين للرئاسة، وانحراف القضاء عن مسار العدالة ومصلحة الوطن، وفي حالة إثبات ذلك في القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة، أدعو جميع مرشحي الرئاسة إلى تعليق مشاركتهم في الانتخابات والمطالبة بتأجيلها”.