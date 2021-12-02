الدنمارك – بدأ كريستيان إريكسن التدرب بشكل منفرد في الدنمارك، عقب إعادة تأهيله بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2020” الصيف الماضي.

ولم يلعب إريكسن البالغ 29 عاما منذ سقوطه في الملعب خلال المباراة الافتتاحية لـ”يورو 2020″ التي خسرتها الدنمارك أمام فنلندا بهدف دون مقابل في الـ12 من يونيو الماضي.

ولكن كريستيان تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ونقل موقع “سكاي سبورتس” عن متحدث باسم نادي أودينسي بولدكلوب الدنماركي الذي لعب له إريكسن في فترة الناشئين: “تواصل إريكسن معنا، وهو يتدرب هنا بنفسه… من الطبيعي أن يتدرب هنا، خاصة أنه كان معنا في صغره ويعيش بالقرب من النادي، نحن سعداء لتوفير وسائل التدريب له”.

ولعب إريكسن مع أودينسي قبل أن ينتقل إلى أياكس في عام 2008، وانتقل بعدها إلى توتنهام في عام 2013 وشارك معه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، قبل أن ينتقل العام الماضي إلى إنتر ميلان الإيطالي.

المصدر: وكالات