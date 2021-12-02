السعودية – يقام في مدينة الرياض خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 ديسمبر 2021، مهرجان “ساندستورم” الذي يعد أكبر حدث موسيقي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ومهرجان ساندستورم من أبرز الفعاليات التي يدرجها تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته منصة “روح السعودية”، ليعرض جميع النشاطات السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم المقرر إقامتها خلال شتاء السعودية من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022.

ويستقطب المهرجان شريحة الشباب من الداخل والخليج والعالم، خاصة أن المهرجان الذي تنظمه “مدل بيست”، ويستمر على مدار 4 أيام سيقام على 8 مسارح، ويشارك فيه 200 فنان من أكبر الفنانين العالميين يمثلون هولندا، ونيويورك، وكندا، وروسيا، وفلوريدا، وجدة، والقطيف وغيرها.

وتتيح منصة “روح السعودية” فرصة الاطلاع على العروض والفعاليات والاختيار بينها، من خلال موقع تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته في سبتمبر الماضي.

المصدر: واس