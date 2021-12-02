ليبيا – افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الأربعاء عددًا من الأقسام الحيوية بمركز مصراتة الطبي، بعد خروجها عن الخدمة لمدة تجاوزت العشر سنوات، بسبب تهالكها وحاجتها الماسّة للصيانة والتجهيز.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة تضمنت الأقسام التي افتتحها الزناتي بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، قسم الجراحة العامة بسعة تبلغ ثمانين سريرًا، بعد أن خرج عن الخدمة قبل ثلاثة عشر عامًا.

كما افتتح الوزير قسمًا جديدًا للعمليات الجراحية ومكتبة علمية متطورة داخل مركز مصراتة الطبي، لتسهيل حصول الأطباء والعناصر الطبية المساعدة وطلاب كلية الطب على المعلومات الطبية، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إقفال مكتبة المركز وخروجها عن الخدمة.

كما افتتح الزناتي قسم العلاج الطبيعي بالمركز بعد خروجه عن الخدمة منذ أكثر من ثماني سنوات، بسبب تهالك القسم وعطل الأجهزة.

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