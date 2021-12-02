ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن ما حدث هو يوم جنائزي للقضاء في ليبيا بالحكم بعودة الدبيبة للانتخابات، وهو لا يحق له ذلك.

الشركسي أضاف في تصريح لموقع “عربي21” أن الدبيبة شخص تعهد لفظيًا وخطيًا أمامهم بعدم الترشح، واليوم القضاء يُرجعه في مخالفة صريحة لخارطة الطريق والمعايير الأخلاقية والدينية، بحسب رأيه.

وتابع: “لكن برغم ما حدث، فلا مناص من الانتخابات التي قاتلنا لأجلها رغم كيد الدبيبة ضدها طويلًا ووصف قوانينها بأنها معيبة، بل ورفض المشاركة في الانتخابات بلا دستور، واليوم ينقلب على كل هذا”.