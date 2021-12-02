ليبيا – بحث حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع القنصل الإيطالي في مدينة بنغازي “كارلو باتوري” سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

بيان صحفي صادر عن حكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد أكد إن الجانبين ناقشا مستجدات الوضع السياسي في البلاد وما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية فيما بين القطراني أن استقرار ليبيا سينعكس إيجابا على إيطاليا خصوصا فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية.

وأشار القطراني إلى تعويل ليبيا الكبير على مشاركة شركات إيطاليا في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب على الإرهاب وهو ما يحتم إعادة تفعيل القنصلية الايطالية بمدينة بنغازي فيما جدد “باتوري” دعم إيطاليا للعملية السياسية التي ستنتج أجسام تشريعية وتنفيذية نابعة من إرادة الشعب الليبي.