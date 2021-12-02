ليبيا- التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي محمد صالح المختار.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، فقد أتى هذا اللقاء مع المختار الذي يشغل منصب رئيس اللجنة التحضيرية للبرنامج الوطني للتطوير الوظيفي للجهاز الإداري للدولة وعدد من مستشاري الوزارة، لمناقشة إطلاق البرنامج.

وشدد الكوني على أهمية هذا البرنامج الوطني الذي سيقام برعاية المجلس الرئاسي لتطوير الوظيفة العامة في الدولة الليبية، عادًا العمل الذي قامت به اللجنة التحضيرية لهذا البرنامج خطوة مهمة في إطار تطوير الجهاز الإداري للدولة.