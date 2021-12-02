سويسرا – اكدت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان اليوم الخميس إنها عقدت لقاء آخر مع لاعبة التنس الصينية بينغ شواي عبر تقنية الفيديو في ظل مخاوف حول سلامة اللاعبة.

وقالت اللجنة التي سبق لها عقد لقاء مماثل مع اللاعبة الصينية في الشهر الماضي: “يساورنا نفس القلق حول سلامة بينغ شواي تماما مثل الكثير من الناس والمؤسسات.

وتابعت: “ولهذا السبب عقد فريق من اللجنة الأولمبية الدولية معها (اللاعبة) لقاء عبر تقنية الفيديو”.

وأصبح مكان وجود بينغ مصدر قلق دولي لما يقرب من ثلاثة أسابيع بعد أن نشرت اللاعبة رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيها إن نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي اعتدى عليها جنسيا.

وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2022 في فبراير المقبل.

المصدر: “رويترز”