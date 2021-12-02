ليبيا – أعرب رئيس تكتل إحياء ليبيا والمترشح للانتخابات الرئاسية عارف النايض عن شكره للقضاء الليبي على إنصافه للمترشح للانتخبات الرئاسية سيف الإسلام القذافي بنظره في طعنه اليوم في سبها، رغم كل الصعاب التي أحاطت بإنعقاد المحكمة حسب قوله.

النايض أضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالقول :”نحترم أحكام القضاء الليبي دائما مهما كانت، صونًا لمبدأ احترام القضاء والقانون الليبي، والعملية الانتخابية”.

وتابع :” نتوقع من رجالات القضاء وخاصة قياداته تقوى الله والترفع عن شبهات تضارب المصالح او خدمة اي شخوص في السلطة التنفيذية للدولة الليبية”.

وأكد رئيس تكتل إحياء ليبيا على أهمية إلزام الجميع بلوائح المفوضية المؤسسة على (قانون انتخاب الرئيس، رقم 1 لسنة 2021)، بما في ذلك وقف تصرفات احد المترشحين والذي يتصرف، في نفس الوقت، كرئيس حكومة ووزير للدفاع، ورئيس لمجالس أمناء عدة مؤسسات اقتصادية ومالية كبري، مع استمراره في استخدام الأموال العامة وتوزيع المناصب وتسخير موارد الدولة لحملته في اشارة منه لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.

وإعتبر النايض في ختام تدوينته بأن ما يقوم به ذلك المترشح (الدبيبة) يخالف مبدأ تكافؤ الفرص ويفرغ الانتخابات من معناها، بل ينسف أساسها، خلافًا للقوانين الليبية.