ليبيا – قال مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري إن هناك تشديدًا من قبل الجانب التونسي والجانب الليبي في الإجراءات؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا بعد اكتشاف المتحور الجديد.

المنصوري وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أضاف: “نقوم بمسحات عشوائية للمسافرين في المعبر، وسجلنا العديد من الإصابات، وحولناها إلى الجهات المختصة”.

وأكد أن المعبر بشهد ازدحامًا شديدًا؛ بسبب تزايد أعداد المسافرين التي تجاوزت الـ 4000 مسافر يوميًا.

كما أشار إلى أن مدة انتظار المسافرين بسبب الازدحام تصل إلى 8 ساعات.

وتابع المنصوري حديثه: “أرسلنا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مخاطبة بتشديد الإجراءات في المعبر، ولكن لم تعمم الإجراءات بالتفصيل”.

المنصوري أكد أنه في حال تم رصد مسافر قادم من دولة متفشٍ بها المتحور الجديد “أوميكرون” يتم إعادة التحليل له، وحجره إلزامي.