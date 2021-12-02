ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي يحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الأربعاء سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هرندل.

هرندل عبرت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في مستهل اللقاء عن دعم بلادها لحكومة الوحدة ووزارة الخارجية في جهودهما لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا والإيفاء بالتزامات خارطة الطريق.

كما استعرض الجانبان مسيرة العلاقات القائمة بين البلدين والعمل على تعزيزها.

وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي القادم والسبل الكفيلة لإنجاحه وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة وآمنة.