ليببا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس سفير جمهورية تركيا كنان يلماز المعتمد لدى ليبيا.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، كان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهتها، نوهت المنقوش بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدة على حرص ليبيا على تطويرها.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبين، لما له من أثر في تعزيز العلاقات بين الشعبين .

كما تناول الجانبان الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية المزمع عقدها يومي 17-18 من شهر ديسمبر الجاري بمدينة إسطنبول.

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