ليبيا – قال المترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة العربي الورفلي إن المشهد الليبي يشهد حرب طعون وحرب بيانات، ووزارات سيادية تصدر بيانات، كوزير الداخلية ووزيرة العدل الذين يحاولان قتل أمل الشعب الليبي في هذه الانتخابات من اجل استمرار الفوضى.

الورفلي طالب خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد وزير الداخلية والعدل بضرورة تقديم استقالتهم كونه مطلب شعبي إذا كانوا يحترمون القوانين والشعب الليبي، بحسب قوله.

وتابع: “البيان الصادر عنهم ليس بالهين وعلى الشعب الليبي التوجه للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية من أجل إنقاذهم من براثن هؤلاء الذين يريدون أن تستمر الفوضى. الوضع خطير ويضعون الفيتو على تنظيم العملية السياسية وسيرها وفق القوانين”.

أما بشأن الاحداث التي تشهدها سبها فقال: “موضوع سبها واللغط الحاصل شهدنا الكثير من الروايات وأعتقد أن الحقيقية التي حصلت أنه كان هناك بالفعل انعقاد لقضاة المحكمة، ولكن دخل مجموعة من الأشخاص حاولوا التشويش داخل المحكمة وحاول التدخل قوات الجيش وانسحبت وانتهى الأمر، لكن لم يكن هناك حكم بشأن الطعن المقدم من محامي سيف الإسلام”.

واعتبر أن البيان الصادر من وزارة الداخلية والعدل خطير ويؤكد على وجود مليشيات وتهديد أمني بما أنه صدر من العاصمة طرابلس وأنه خرج من سلطة تنفيذية وهذا يؤكد أن المحكمة تعرضت لضغط وربما لكسب رأي عام معين.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ حروب الطعون تشتعل بين المرشحين الرئاسيين، كيف تنظر لها؟

حرب طعون وهكذا هو الوصف نشهدها من أيام، الآن نحن دخلنا في حرب بيانات ووزارات سيادية تصدر بيانات هكذا ووزير الداخلية ووزيرة العدل يحاولون قتل أمل الشعب الليبي في هذه الانتخابات، ويريدون الحجر على حرية الشعب الليبي في اختيار من يحكمه والرئيس وفق القانون رقم 1 واختيار مجلس النواب من أجل استمرار الفوضى، وهؤلاء الوزراء الذين الآن قالوا لنا لا يستطيعون تأمين هذه الانتخابات متأكد أن يوم الغد لو قبل طعن الدبيبة سيطلقون على الانتخابات العرس الديمقراطي، وهذا أمر واضح لأن هؤلاء الوزراء يعملون تحت حكم حكومة الدبيبة.

الدبيبة تم استبعاده من قائمة المترشحين لأسباب قانونية، وللأسف نجد هؤلاء الوزراء يتضامنون مع الدبيبة لأنهم يعملون داخل حكومته، وبالتالي هم يقتلون أمل الشعب الليبي وطموحه في إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية وبالتالي ستستمر الفوضى، هؤلاء الوزراء إذا لم يستطيعوا تأمين هذه الانتخابات ومراكز الانتخاب ما الدور المنوط بهم؟ عليهم تقديم استقالتهم وأن يحترموا أنفسهم ويتحملوا مسؤوليتهم التاريخية.

كأنهم يريدون الانتقام من الشعب الليبي إذا كان هناك شخص ما قد تم استبعاده من هذه القائمة علي وعلى أعدائي، هكذا أفهم من بيان وزارة الداخلية التي تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة، تخرج علينا ببيان وتقول لا أستطيع تأمين الانتخابات ولا يمكن إجراء الانتخابات، وهذا فيتو ضد حرية الشعب الليبي في اختيار من يحكمه ومجلس النيابي وسيستمرون في هذه الحكومة ونهب المال العام والفوضى والفساد، هؤلاء يدعون أنهم يطبقون القانون وهم بعيدين عنه. ويحجرون ويمنعون الشعب الليبي من الانتخابات! وعلى الشعب الليبي أن يتحمل المسؤولية ويرد على مثل هؤلاء.

استغرب البيان الصادر من وزارة الداخلية ووزارة العدل التي كنا نأمل بها خيرًا والتي تفهم في هذه الأمور أكثر منا، وهذا للأسف أشعر بمرارة عندما تخرج علينا السلطة التنفيذية تخرج على الشعب الليبي وتقول لا للانتخابات، لا يمكن إجراء مثل الانتخابات هذا بيان وأمر خطير.

س/ كيف تعلق على أحداث سبها؟ وهل تتفق مع من يتحدث عن محاولات تقودها الإخوان المسلمون لإذكاء نار الفتنة هناك؟

موضوع سبها واللغط الحاصل شهدنا الكثير من الروايات وأعتقد أن الحقيقية التي حصلت أنه كان هناك بالفعل انعقاد لقضاة المحكمة، ولكن دخل مجموعة من الأشخاص حاولوا التشويش داخل المحكمة وحاول التدخل قوات الجيش وانسحبت وانتهى الأمر، لكن لم يكن هناك حكم بشأن الطعن المقدم من محامي سيف الإسلام.

بيان خطير صدر من وزارة الداخلية والعدل يؤكد على وجود مليشيات وتهديد أمني بما أنه صدر من العاصمة طرابلس وأنه خرج من سلطة تنفيذية.

س/ هل اكتشف وزير الداخلية أن هناك مليشيات اليوم فقط وهناك اختراقات والعملية الانتخابية قد تتعطل؟

حاولوا منذ أشهر التشويش على المفوضية العليا للانتخابات، رغم أن المفوضية قامت بعملها على أكمل وجه وجندت موظفيها وكان هناك عمل منظم وأعلنت عن انتخابات يوم 24 وتلقت القوانين المنفذة لذلك واللوائح، عملية سياسية ابتدأت من 8 نوفمبر وحاول هؤلاء الأشخاص المتنفذون وبعض المجموعات في البداية إلغاء الانتخابات وتأجيل الانتخابات، والآن يعرقلون البيانات وهذا بيان من أجل عرقلتها وإلغاء حكم الشعب الليبي في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وبرلمانية، وهذا يؤكد على أن من يحكمون طرابلس وهذا الكم الهائل ولا أعرف أين ذهب هذا العدد الهائل من أتباع وزارة الداخلية وقوات الأمن والدرك، أين ذهبوا؟ آلاف مؤلفة تغدق عليهم حكومة الدبيبة والحكومات السابقة من الأموال ولا يستطيعون بالفعل تأمين العملية الانتخابية داخل طرابلس والمدن المحيطة؟

التأمين هم يقصدون المنطقة الغربية من طرابلس ومدن أخرى وهذا يؤكد على وجود مليشيات وخروقات أمنية، وفي المقابل نحن نقف على حقيقة ما كنا نردده عبر القنوات أن المنطقة الممتدة من سرت حتى الحدود المصرية منطقة مؤمنة والجنوب، هناك في بنغازي زرت المفوضية ووجدت عناصر من الشرطة يقفون على الأبواب يؤمنون بكل نظام. هذا رد على أن المناطق مؤمنة! وسيقولون هذا جيش ومنتشر في الشوارع والخوف أقول لهم أبدًا الجيش موجود في الثكنات ومن يؤمن هذه المدن هي أفراد الشرطة رغم ما يعانونه من مشاكل من الحكومات السابقة وحكومة الدبيبة لا يتلقون مستحقاتهم الأمنية.

أنا متأكد أن الدبيبة أصدر لهم الأوامر من أجل عرقلة الانتخابات، وأنا أعتبر البيان إلغاء للعملية الانتخابية وهذا أمر خطير وأتوجه بالسؤال لوزير الداخلية ووزيرة العدل ماذا تريدون بعد؟ هل تريدون الحرب وتتحملون مسؤولية ذلك؟ أنتم رجال عليكم واجبات ومن ضمنها المساعدة في تنظيم العملية الانتخابية. السؤال ما علاقة وزارة العدل بتأمين الانتخابات؟ ووزيرة العدل والسلطة القضائية؟ لا علاقة لها بالمحاكم وغير ذلك، أستغرب أن تحشر نفسها في مسألة تأمين الانتخابات وقبلها قد حشرت أنفها في الطعون وهي قضائية وهذا الأمر خطير.

س/ آخر التطورات أن محكمة الزاوية تصدر حكمًا بعدم جواز ترشح المرشح الرئاسي خليفة حفتر، كيف تعلق؟

محكمة الزاوية ذهب لها خالد المشري وأكرر سؤالي: ماذا يريد المشري من الشعب الليبي 7 سنين هذا الرجل لا يكل ولا يمل! ويعترض على كل شيء لا يريد شيئًا، ماذا يريد؟ كل شيء عملته وطول النهار مضاد لإرادة الشعب الليبي وتقدمه وضد الانتخابات وآخرها يقدم طعن ويعرف أنه غير مقبول؛ لأنه ليس لديه أسس قانونية، استغرب من اسلوبه.

قرار المجلس الأعلى للقضاء واضح وصريح ينص في المادة الخامسة، ذهب المشري لمحكمة الزاوية وهي معروفة ربما وقعت تحت ضغط مع احترامنا للقضاء، وأنا متأكد أنها قبلت الطعن تحت ضغط معين وبالتالي القرار والحكم يعتبر هو والعدم سواء.